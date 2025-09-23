Рейтинг@Mail.ru
Пасечник оценил масштаб разрушений в городе Попасная - РИА Новости, 23.09.2025
14:59 23.09.2025
Пасечник оценил масштаб разрушений в городе Попасная
Пасечник оценил масштаб разрушений в городе Попасная
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что город Попасная "разбит" серьезнее Мариуполя, масштаб разрушений там превышает 95%. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:59:00+03:00
2025-09-23T14:59:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что город Попасная "разбит" серьезнее Мариуполя, масштаб разрушений там превышает 95%. "Понятно, не все восстановлено, все сделать очень сложно. Города Северодонецк, Попасная, Лисичанск разбиты очень сильно. Попасная, к примеру, разбита, я так думаю, посерьезней, нежели Мариуполь. Там где-то 96% всего разбито, больше. Сколько ездил, я там целого дома не видел ни одного, просто ни одного", - доложил Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, большое внимание уделяется восстановлению северодонецкой агломерации: восстановлено более 800 объектов, это в том числе многоквартирные дома и соцобъекты. "Это огромная работа. И те ребята, которые освобождали Северодонецк в 2022 году, сегодня приезжают туда, они город просто не узнают. Город реально живет. Восстановлены школы - очень красивые школы, восстановлены дороги", - отметил глава республики. В июне 2024 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что город Попасная в ЛНР будет восстановлен, желающим вернуться туда будут выдавать субсидии на строительство и восстановление жилья.
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома и часовня в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
Разрушенные жилые дома и часовня в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Разрушенные жилые дома и часовня в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что город Попасная "разбит" серьезнее Мариуполя, масштаб разрушений там превышает 95%.
"Понятно, не все восстановлено, все сделать очень сложно. Города Северодонецк, Попасная, Лисичанск разбиты очень сильно. Попасная, к примеру, разбита, я так думаю, посерьезней, нежели Мариуполь. Там где-то 96% всего разбито, больше. Сколько ездил, я там целого дома не видел ни одного, просто ни одного", - доложил Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, большое внимание уделяется восстановлению северодонецкой агломерации: восстановлено более 800 объектов, это в том числе многоквартирные дома и соцобъекты.
"Это огромная работа. И те ребята, которые освобождали Северодонецк в 2022 году, сегодня приезжают туда, они город просто не узнают. Город реально живет. Восстановлены школы - очень красивые школы, восстановлены дороги", - отметил глава республики.
В июне 2024 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что город Попасная в ЛНР будет восстановлен, желающим вернуться туда будут выдавать субсидии на строительство и восстановление жилья.
