Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР

Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее", - сказал Пасечник.

