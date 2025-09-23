Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР
Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее", - сказал Пасечник.
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР

Пасечник: в ЛНР в 2025 году оказали меры поддержки 12 тысячам участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда "Защитники Отечества", который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее", - сказал Пасечник.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВладимир Путин — президент РоссииОбщество
 
 
