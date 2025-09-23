В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов

https://ria.ru/20250923/lnr-2043748303.html

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину "В северо-донецкой агломерации восстановлено более 800 объектов. Это и многоквартирные дома, и разрушенные социальные объекты, и объекты инфраструктуры", - сообщил Пасечник.

