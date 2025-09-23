https://ria.ru/20250923/lnr-2043748303.html
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов - РИА Новости, 23.09.2025
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов
Более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:11:00+03:00
2025-09-23T14:11:00+03:00
2025-09-23T14:11:00+03:00
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_fded9e33ee9cbb9ea9812e574d419e33.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину "В северо-донецкой агломерации восстановлено более 800 объектов. Это и многоквартирные дома, и разрушенные социальные объекты, и объекты инфраструктуры", - сообщил Пасечник.
https://ria.ru/20250923/lnr-2043747482.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_584585ecf0edd69594028944d4c5a24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин
Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов
Пасечник: более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР