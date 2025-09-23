Рейтинг@Mail.ru
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/lnr-2043748303.html
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов - РИА Новости, 23.09.2025
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов
Более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:11:00+03:00
2025-09-23T14:11:00+03:00
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_fded9e33ee9cbb9ea9812e574d419e33.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину "В северо-донецкой агломерации восстановлено более 800 объектов. Это и многоквартирные дома, и разрушенные социальные объекты, и объекты инфраструктуры", - сообщил Пасечник.
https://ria.ru/20250923/lnr-2043747482.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_584585ecf0edd69594028944d4c5a24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин
Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин
В северо-донецкой агломерации ЛНР восстановили более 800 объектов

Пасечник: более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более 800 объектов восстановлено в северо-донецкой агломерации ЛНР, это и многоквартирные дома, и разрушенные соцобъекты, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину
"В северо-донецкой агломерации восстановлено более 800 объектов. Это и многоквартирные дома, и разрушенные социальные объекты, и объекты инфраструктуры", - сообщил Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Путин не сомневается, что ЛНР не подведет
14:07
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВладимир Путин — президент России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала