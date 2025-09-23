Путин не сомневается, что ЛНР не подведет

https://ria.ru/20250923/lnr-2043747482.html

Президент России Владимир Путин сообщил, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет. РИА Новости, 23.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f633e8e4306758902e0695769fc6da55.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет. Во вторник президент встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Руководитель региона, подытоживая свой доклад, выразил благодарность президенту, правительству и народу России за поддержку, которая оказывается ЛНР. "Когда мы вместе, когда мы едины, я думаю, нет для нас нерешаемых задач. Спасибо большое. Мы не подведем, Владимир Владимирович", - сказал Пасечник. "Я не сомневаюсь нисколько", - сказал Путин в свою очередь.

луганская народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник, общество