Путин не сомневается, что ЛНР не подведет - РИА Новости, 23.09.2025
14:07 23.09.2025
Путин не сомневается, что ЛНР не подведет
луганская народная республика
россия
владимир путин
леонид пасечник
общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет. Во вторник президент встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Руководитель региона, подытоживая свой доклад, выразил благодарность президенту, правительству и народу России за поддержку, которая оказывается ЛНР. "Когда мы вместе, когда мы едины, я думаю, нет для нас нерешаемых задач. Спасибо большое. Мы не подведем, Владимир Владимирович", - сказал Пасечник. "Я не сомневаюсь нисколько", - сказал Путин в свою очередь.
луганская народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Общество
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет.
Во вторник президент встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Руководитель региона, подытоживая свой доклад, выразил благодарность президенту, правительству и народу России за поддержку, которая оказывается ЛНР.
"Когда мы вместе, когда мы едины, я думаю, нет для нас нерешаемых задач. Спасибо большое. Мы не подведем, Владимир Владимирович", - сказал Пасечник.
"Я не сомневаюсь нисколько", - сказал Путин в свою очередь.
Луганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин — президент РоссииЛеонид ПасечникОбщество
 
 
