https://ria.ru/20250923/lnr-2043727476.html
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:03:00+03:00
2025-09-23T13:03:00+03:00
2025-09-23T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
дмитрий песков
владимир путин
леонид пасечник
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. "Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038526938.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин, леонид пасечник, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Общество
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Песков назвал ситуацию в ЛНР непростой