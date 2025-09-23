https://ria.ru/20250923/lnr-2043727476.html

В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. "Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

