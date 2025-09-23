Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали Санду главной угрозой для Молдавии
23.09.2025
В Крыму назвали Санду главной угрозой для Молдавии
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал президента Молдавии Майю Санду главной угрозой для молдавского государства и народа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал президента Молдавии Майю Санду главной угрозой для молдавского государства и народа. Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя. "Во-первых, Россия не нападает, а освобождает и спасает свои исторические территории от диктата киевского режима, а во-вторых, главной угрозой для Молдавии и ее народа является как раз таки нынешний режим во главе с Санду", - сказал Цеков. По его словам, стремление Санду интегрировать Молдавию в Евросоюз еще больше загоняет местное население в кабалу. "Развитие Молдавии возможно только в дружеских и партнерских отношениях с Россией, что неоднократно уже было проверено временем и доказано историей", - сказал Цеков. В Молдавии на 28 сентября запланировано проведение парламентских выборов. Ранее власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал президента Молдавии Майю Санду главной угрозой для молдавского государства и народа.
Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
"Во-первых, Россия не нападает, а освобождает и спасает свои исторические территории от диктата киевского режима, а во-вторых, главной угрозой для Молдавии и ее народа является как раз таки нынешний режим во главе с Санду", - сказал Цеков.
По его словам, стремление Санду интегрировать Молдавию в Евросоюз еще больше загоняет местное население в кабалу. "Развитие Молдавии возможно только в дружеских и партнерских отношениях с Россией, что неоднократно уже было проверено временем и доказано историей", - сказал Цеков.
В Молдавии на 28 сентября запланировано проведение парламентских выборов. Ранее власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
