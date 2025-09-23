Рейтинг@Mail.ru
Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах - РИА Новости, 23.09.2025
13:02 23.09.2025
Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах
Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах - РИА Новости, 23.09.2025
Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах
Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что разберется с эффективностью использования клеток и стеклянных... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:02:00+03:00
2025-09-23T13:02:00+03:00
происшествия
россия
игорь краснов
людмила нарусова
совет федерации рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что разберется с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах. "Все, конечно, стоит денег. Безусловно, надо разобраться с эффективностью их расходов. Я разберусь, посмотрю", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации, отвечая на вопрос члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой о демонтаже клеток для подсудимых в судах.
россия
происшествия, россия, игорь краснов, людмила нарусова, совет федерации рф
Происшествия, Россия, Игорь Краснов, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ
Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах

Краснов пообещал поднять вопрос использования клеток для подсудимых в судах

Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что разберется с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах.
"Все, конечно, стоит денег. Безусловно, надо разобраться с эффективностью их расходов. Я разберусь, посмотрю", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации, отвечая на вопрос члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой о демонтаже клеток для подсудимых в судах.
Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России
ПроисшествияРоссияИгорь КрасновЛюдмила НарусоваСовет Федерации РФ
 
 
