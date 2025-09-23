https://ria.ru/20250923/krasnov-2043726897.html

Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах

Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах

Краснов пообещал разобраться с использованием клеток в судах

Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что разберется с эффективностью использования клеток и стеклянных... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что разберется с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах. "Все, конечно, стоит денег. Безусловно, надо разобраться с эффективностью их расходов. Я разберусь, посмотрю", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации, отвечая на вопрос члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой о демонтаже клеток для подсудимых в судах.

