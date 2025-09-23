Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы подготовили проект заключения комитета. Здесь сказано, что кандидатура требованиям закона соответствует — пункт первый. Пункт второй — это рекомендация Совету Федерации назначить Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда. Я прошу в соответствии с нашим регламентом проголосовать за данный проект заключения, он у вас есть в материалах", — сказал глава комитета Андрей Клишас.
Краснов — единственный претендент на пост. Его кандидатуру должен утвердить Совет Федерации. С января 2020 года он был генпрокурором. Председателя Верховного суда назначают на шесть лет.
Высшая квалификационная коллегия судей ранее единогласно рекомендовала Краснова на новую должность.
Краснов выступил с речью на заседании в Совфеде, главные заявления:
- возвращение смертной казни невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна;
- институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты;
- при рассмотрении законопроекта о внедрении института профессиональных представителей в судах главное не нарушить права граждан;
- каждое судебное решение должно формировать доверие людей к судебной системе, массовых жалоб на вердикты не зафиксировано, если они появятся, их будут рассматривать и корректировать приговоры;
- ротация сотрудников в правоохранительных ведомствах усиливает работу всей системы, опыт работы в пандемию прокуроры использовали в надзорной деятельности в условиях спецоперации;
- значительно увеличилось количество поступающих прокурорам обращений граждан, за полгода 2025-го — более 3,7 миллиона;
- судебная система нуждается в развитии, ее векторы зависят от запросов общества по укреплению и гарантиям судебной защиты.