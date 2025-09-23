Рейтинг@Mail.ru
Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 23.09.2025 (обновлено: 14:27 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043711542.html
Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 23.09.2025
Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда, передает... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:22:00+03:00
2025-09-23T14:27:00+03:00
игорь краснов
андрей клишас
политика
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_8400ebbe9e216061fc55d8c8d6ec4c81.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости."Мы подготовили проект заключения комитета. Здесь сказано, что кандидатура требованиям закона соответствует — пункт первый. Пункт второй — это рекомендация Совету Федерации назначить Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда. Я прошу в соответствии с нашим регламентом проголосовать за данный проект заключения, он у вас есть в материалах", — сказал глава комитета Андрей Клишас.Высшая квалификационная коллегия судей ранее единогласно рекомендовала Краснова на новую должность.Краснов выступил с речью на заседании в Совфеде, главные заявления:
https://ria.ru/20250918/genprokuror-2042651745.html
https://ria.ru/20250915/krasnov-2041993110.html
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043696064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bd59fe58cfca5835ff717070c0aa8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь краснов, андрей клишас, политика, совет федерации рф, россия
Игорь Краснов, Андрей Клишас, Политика, Совет Федерации РФ, Россия

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы подготовили проект заключения комитета. Здесь сказано, что кандидатура требованиям закона соответствует — пункт первый. Пункт второй — это рекомендация Совету Федерации назначить Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда. Я прошу в соответствии с нашим регламентом проголосовать за данный проект заключения, он у вас есть в материалах", — сказал глава комитета Андрей Клишас.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
18 сентября, 11:05

Краснов — единственный претендент на пост. Его кандидатуру должен утвердить Совет Федерации. С января 2020 года он был генпрокурором. Председателя Верховного суда назначают на шесть лет.

Высшая квалификационная коллегия судей ранее единогласно рекомендовала Краснова на новую должность.
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи
15 сентября, 11:43
Краснов выступил с речью на заседании в Совфеде, главные заявления:
  • возвращение смертной казни невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна;
  • институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты;
  • при рассмотрении законопроекта о внедрении института профессиональных представителей в судах главное не нарушить права граждан;
  • каждое судебное решение должно формировать доверие людей к судебной системе, массовых жалоб на вердикты не зафиксировано, если они появятся, их будут рассматривать и корректировать приговоры;
  • ротация сотрудников в правоохранительных ведомствах усиливает работу всей системы, опыт работы в пандемию прокуроры использовали в надзорной деятельности в условиях спецоперации;
  • значительно увеличилось количество поступающих прокурорам обращений граждан, за полгода 2025-го — более 3,7 миллиона;
  • судебная система нуждается в развитии, ее векторы зависят от запросов общества по укреплению и гарантиям судебной защиты.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие
11:16
 
Игорь КрасновАндрей КлишасПолитикаСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала