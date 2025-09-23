https://ria.ru/20250923/krasnov-2043711542.html

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 23.09.2025

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда, передает... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:22:00+03:00

2025-09-23T12:22:00+03:00

2025-09-23T14:27:00+03:00

игорь краснов

андрей клишас

политика

совет федерации рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_8400ebbe9e216061fc55d8c8d6ec4c81.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости."Мы подготовили проект заключения комитета. Здесь сказано, что кандидатура требованиям закона соответствует — пункт первый. Пункт второй — это рекомендация Совету Федерации назначить Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда. Я прошу в соответствии с нашим регламентом проголосовать за данный проект заключения, он у вас есть в материалах", — сказал глава комитета Андрей Клишас.Высшая квалификационная коллегия судей ранее единогласно рекомендовала Краснова на новую должность.Краснов выступил с речью на заседании в Совфеде, главные заявления:

https://ria.ru/20250918/genprokuror-2042651745.html

https://ria.ru/20250915/krasnov-2041993110.html

https://ria.ru/20250923/krasnov-2043696064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь краснов, андрей клишас, политика, совет федерации рф, россия