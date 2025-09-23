https://ria.ru/20250923/krasnov-2043704587.html

Комитет СФ поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ), передает корреспондент РИА Новости.Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Его кандидатура должна быть утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет."Мы подготовили проект заключения комитета. Здесь сказано, что кандидатура требованиям закона соответствует - пункт первый. Пункт второй - это рекомендация Совету Федерации назначить Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Я прошу в соответствии с нашим регламентом проголосовать за данный проект заключения, он у вас есть в материалах", - сказал глава конституционного комитета Андрей Клишас.

