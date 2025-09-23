https://ria.ru/20250923/krasnov-2043698137.html
Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России
Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России - РИА Новости, 23.09.2025
Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России
Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопрос о смертной казни, заявил, что ее возвращение невозможно,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:29:00+03:00
2025-09-23T11:29:00+03:00
2025-09-23T11:36:00+03:00
россия
игорь краснов
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_8400ebbe9e216061fc55d8c8d6ec4c81.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопрос о смертной казни, заявил, что ее возвращение невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна."Мое мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации", - сказал Краснов, отвечая на вопрос в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250604/kazn-2020840729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bd59fe58cfca5835ff717070c0aa8832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, совет федерации рф, общество
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Общество
Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России
Краснов: позиция РФ по мораторию на смертную казнь окончательна