Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопрос о смертной казни, заявил, что ее возвращение невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна."Мое мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации", - сказал Краснов, отвечая на вопрос в Совете Федерации.

