Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие

Генпрокурор Игорь Краснов расценивает представление президента России его кандидатуры на пост председателя Верховного суда РФ как проявление наивысшего доверия. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов расценивает представление президента России его кандидатуры на пост председателя Верховного суда РФ как проявление наивысшего доверия."В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента Российской Федерации о выдвижении моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я расцениваю как проявление наивысшего доверия и как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми", - сказал Краснов в Совете Федерации.
