Рейтинг@Mail.ru
Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 23.09.2025 (обновлено: 11:24 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043696064.html
Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие
Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие - РИА Новости, 23.09.2025
Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие
Генпрокурор Игорь Краснов расценивает представление президента России его кандидатуры на пост председателя Верховного суда РФ как проявление наивысшего доверия. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:16:00+03:00
2025-09-23T11:24:00+03:00
игорь краснов
политика
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041977184_0:170:3064:1894_1920x0_80_0_0_14aa42acfaa51aa0b373f30e527f70bd.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов расценивает представление президента России его кандидатуры на пост председателя Верховного суда РФ как проявление наивысшего доверия."В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента Российской Федерации о выдвижении моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я расцениваю как проявление наивысшего доверия и как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми", - сказал Краснов в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250915/krasnov-2041993110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041977184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aaf54f496984820f7cd4ec8c8c4dfda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь краснов, политика, россия, совет федерации рф
Игорь Краснов, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие

Краснов назвал выдвижение на пост главы ВС проявлением доверия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов расценивает представление президента России его кандидатуры на пост председателя Верховного суда РФ как проявление наивысшего доверия.
"В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента Российской Федерации о выдвижении моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я расцениваю как проявление наивысшего доверия и как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми", - сказал Краснов в Совете Федерации.
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи
15 сентября, 11:43
 
Игорь КрасновПолитикаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала