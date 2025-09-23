https://ria.ru/20250923/krasnov-2043696064.html

Краснов расценил представление Путина его кандидатуры как наивысшее доверие

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов расценивает представление президента России его кандидатуры на пост председателя Верховного суда РФ как проявление наивысшего доверия."В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента Российской Федерации о выдвижении моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я расцениваю как проявление наивысшего доверия и как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми", - сказал Краснов в Совете Федерации.

