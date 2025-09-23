Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.09.2025
23:54 23.09.2025
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.09.2025
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД
в мире
украина
южная корея
сеул
оон
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея продолжит рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки Украине, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён в ходе заседания Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту. "Южная Корея поддерживала Украину в таких сферах как энергетика, инфраструктура, здравоохранение и образование. Мы будем продолжать рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки", - заявил глава МИД Республики Корея на заседании Совбеза, трансляция которого велась на официальном сайте ООН. В это месяце Республика Корея председательствует в Совете Безопасности ООН. Южнокорейский МИД ранее сообщал, что 15 сентября Чо Хён провёл телефонные переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и скорейшее восстановление мира. Кроме того, Республика Корея и Украина 19 сентября провели в Сеуле переговоры на уровне замминистров, в рамках которых обсудили планы по двустороннему экономическому сотрудничеству и восстановлению. Об этом сообщало министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
украина
южная корея
сеул
в мире, украина, южная корея, сеул, оон
В мире, Украина, Южная Корея, Сеул, ООН
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД

Чо Хен: Южная Корея продолжит предоставлять Украине меры поддержки

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея продолжит рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки Украине, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён в ходе заседания Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту.
"Южная Корея поддерживала Украину в таких сферах как энергетика, инфраструктура, здравоохранение и образование. Мы будем продолжать рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки", - заявил глава МИД Республики Корея на заседании Совбеза, трансляция которого велась на официальном сайте ООН.
В это месяце Республика Корея председательствует в Совете Безопасности ООН.
Южнокорейский МИД ранее сообщал, что 15 сентября Чо Хён провёл телефонные переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и скорейшее восстановление мира.
Кроме того, Республика Корея и Украина 19 сентября провели в Сеуле переговоры на уровне замминистров, в рамках которых обсудили планы по двустороннему экономическому сотрудничеству и восстановлению. Об этом сообщало министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
