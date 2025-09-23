https://ria.ru/20250923/koreja-2043869473.html
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД
Республика Корея продолжит рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки Украине, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Республика Корея продолжит рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки Украине, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён в ходе заседания Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту. "Южная Корея поддерживала Украину в таких сферах как энергетика, инфраструктура, здравоохранение и образование. Мы будем продолжать рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки", - заявил глава МИД Республики Корея на заседании Совбеза, трансляция которого велась на официальном сайте ООН. В это месяце Республика Корея председательствует в Совете Безопасности ООН. Южнокорейский МИД ранее сообщал, что 15 сентября Чо Хён провёл телефонные переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и скорейшее восстановление мира. Кроме того, Республика Корея и Украина 19 сентября провели в Сеуле переговоры на уровне замминистров, в рамках которых обсудили планы по двустороннему экономическому сотрудничеству и восстановлению. Об этом сообщало министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
Южная Корея продолжит поддержку Украины, заявил глава МИД
