Эрдоган сделал заявление об Украине
01:20 23.09.2025 (обновлено: 11:07 23.09.2025)
Эрдоган сделал заявление об Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время. РИА Новости, 23.09.2025
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.&quot;Я не очень верю, что это случится&quot;, — сказал Эрдоган в интервью Fox News, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт скоро закончится.Ранее в телефонном разговоре с Зеленским Эрдоган подчеркнул важность продолжения переговоров с Россией и выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.
"Я не очень верю, что это случится", — сказал Эрдоган в интервью Fox News, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт скоро закончится.

Ранее в телефонном разговоре с Зеленским Эрдоган подчеркнул важность продолжения переговоров с Россией и выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
