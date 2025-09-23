https://ria.ru/20250923/konflikt-2043642913.html

Эрдоган сделал заявление об Украине

Эрдоган сделал заявление об Украине - РИА Новости, 23.09.2025

Эрдоган сделал заявление об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время."Я не очень верю, что это случится", — сказал Эрдоган в интервью Fox News, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт скоро закончится.Ранее в телефонном разговоре с Зеленским Эрдоган подчеркнул важность продолжения переговоров с Россией и выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

