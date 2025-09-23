Рейтинг@Mail.ru
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/kondratev-2043764104.html
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области - РИА Новости, 23.09.2025
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:07:00+03:00
2025-09-23T15:07:00+03:00
политика
тамбовская область
россия
алексей кондратьев
евгений первышов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973184458_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_9e141bf08abaa9b463ac068ba13a5628.jpg
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти Курской области, сообщили в тамбовском правительстве. "Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Тамбовской области. Такое постановление глава региона подписал 23 сентября", - говорится в публикации Telegram-канала правительства Тамбовской области. Уточняется, что Кондратьев уроженец Тамбовской области. "Кавалер четырех орденов Мужества Алексей Кондратьев хорошо знаком жителям региона и не понаслышке знает о проблемах тамбовчан. Участник боевых действий в Чечне и других республиках Северного Кавказа, миротворческой операции в Косово, а также в операции по принуждению Грузии к миру, с 2010 по 2015 годы работал председателем Тамбовской городской Думы и главой города Тамбова. В 2015–2020 годах - сенатор Совета Федерации РФ от администрации Тамбовской области. С октября 2020 года по февраль 2021 года - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В мае 2022 года после начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем", - говорится в сообщении. Кроме того, с 2024 года Кондратьев являлся сенатором от исполнительной власти Курской области.
https://rsport.ria.ru/20250922/senator-2043600148.html
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041924176.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973184458_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9765b7a8a759fb955b03b31cac66dbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тамбовская область, россия, алексей кондратьев, евгений первышов, совет федерации рф
Политика, Тамбовская область, Россия, Алексей Кондратьев, Евгений Первышов, Совет Федерации РФ
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области

Губернатор Первышов назначил Кондратьева сенатором от Тамбовской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Кондратьев
Алексей Кондратьев - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Кондратьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти Курской области, сообщили в тамбовском правительстве.
"Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Тамбовской области. Такое постановление глава региона подписал 23 сентября", - говорится в публикации Telegram-канала правительства Тамбовской области.
Евгения Ламонова - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Олимпийскую чемпионку назначили сенатором от Курской области
Вчера, 19:04
Уточняется, что Кондратьев уроженец Тамбовской области.
"Кавалер четырех орденов Мужества Алексей Кондратьев хорошо знаком жителям региона и не понаслышке знает о проблемах тамбовчан. Участник боевых действий в Чечне и других республиках Северного Кавказа, миротворческой операции в Косово, а также в операции по принуждению Грузии к миру, с 2010 по 2015 годы работал председателем Тамбовской городской Думы и главой города Тамбова. В 2015–2020 годах - сенатор Совета Федерации РФ от администрации Тамбовской области. С октября 2020 года по февраль 2021 года - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В мае 2022 года после начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 2024 года Кондратьев являлся сенатором от исполнительной власти Курской области.
Избиратели голосуют на избирательном участке №952 в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Значимых нарушений на выборах в Тамбовской области не зафиксировали
14 сентября, 23:12
 
ПолитикаТамбовская областьРоссияАлексей КондратьевЕвгений ПервышовСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала