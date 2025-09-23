https://ria.ru/20250923/kondratev-2043764104.html
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области - РИА Новости, 23.09.2025
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти...
2025-09-23T15:07:00+03:00
2025-09-23T15:07:00+03:00
2025-09-23T15:07:00+03:00
политика
тамбовская область
россия
алексей кондратьев
евгений первышов
совет федерации рф
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти Курской области, сообщили в тамбовском правительстве. "Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Тамбовской области. Такое постановление глава региона подписал 23 сентября", - говорится в публикации Telegram-канала правительства Тамбовской области. Уточняется, что Кондратьев уроженец Тамбовской области. "Кавалер четырех орденов Мужества Алексей Кондратьев хорошо знаком жителям региона и не понаслышке знает о проблемах тамбовчан. Участник боевых действий в Чечне и других республиках Северного Кавказа, миротворческой операции в Косово, а также в операции по принуждению Грузии к миру, с 2010 по 2015 годы работал председателем Тамбовской городской Думы и главой города Тамбова. В 2015–2020 годах - сенатор Совета Федерации РФ от администрации Тамбовской области. С октября 2020 года по февраль 2021 года - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В мае 2022 года после начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем", - говорится в сообщении. Кроме того, с 2024 года Кондратьев являлся сенатором от исполнительной власти Курской области.
тамбовская область
россия
Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области
