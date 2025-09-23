https://ria.ru/20250923/kondratev-2043764104.html

Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области

Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области - РИА Новости, 23.09.2025

Алексея Кондратьева назначили сенатором от Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:07:00+03:00

2025-09-23T15:07:00+03:00

2025-09-23T15:07:00+03:00

политика

тамбовская область

россия

алексей кондратьев

евгений первышов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973184458_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_9e141bf08abaa9b463ac068ba13a5628.jpg

КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил сенатором РФ от региона Алексея Кондратьева, который с 2024 года выступал от исполнительной власти Курской области, сообщили в тамбовском правительстве. "Евгений Первышов наделил Алексея Кондратьева полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Тамбовской области. Такое постановление глава региона подписал 23 сентября", - говорится в публикации Telegram-канала правительства Тамбовской области. Уточняется, что Кондратьев уроженец Тамбовской области. "Кавалер четырех орденов Мужества Алексей Кондратьев хорошо знаком жителям региона и не понаслышке знает о проблемах тамбовчан. Участник боевых действий в Чечне и других республиках Северного Кавказа, миротворческой операции в Косово, а также в операции по принуждению Грузии к миру, с 2010 по 2015 годы работал председателем Тамбовской городской Думы и главой города Тамбова. В 2015–2020 годах - сенатор Совета Федерации РФ от администрации Тамбовской области. С октября 2020 года по февраль 2021 года - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. В мае 2022 года после начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем", - говорится в сообщении. Кроме того, с 2024 года Кондратьев являлся сенатором от исполнительной власти Курской области.

https://rsport.ria.ru/20250922/senator-2043600148.html

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041924176.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, тамбовская область, россия, алексей кондратьев, евгений первышов, совет федерации рф