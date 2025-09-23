Ученые рассказали о новой комете, приближающейся к Земле
Новая комета Lemmon через месяц максимально приблизится к Земле
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комета C/2025 A6 (Lemmon), впервые обнаруженная в самом начале нынешнего года, 21 октября подойдет к Земле на минимальное расстояние - менее 90 миллионов километров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Комета увеличивает свою яркость быстрее прогноза и уже через 10-14 дней должна достичь так называемой 5-й звездной величины, начиная с которой может быть видна в бинокли на ночном небе по всей России, отмечается в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
"Комета в настоящее время находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, которое, однако, быстро сокращается примерно на 5 миллионов километров каждые сутки. Через 10 дней, 3 октября, небесное тел будет находиться в 150 миллионах километров, а 21 октября пройдет на минимальном от Земли расстоянии менее 90 миллионов километров", - говорится в сообщении.
Пик яркости кометы, по прогнозам, будет достигнут в конце октября - первых числах ноября, когда по расчетам она достигнет 2-4-й звездной величины и станет видна без оптических приборов.
"В настоящий момент комета стремительно перемещается по небу на несколько градусов в сутки в направлении созвездия Большой медведицы, видимого со всей территории страны, и пройдет рядом с ним в середине октября, когда, как уже отмечалось, её можно будет найти в самые простые оптические приборы. В последних числах октября на пике яркости она переместится в созвездия Змеи и Змееносца, где должна быть видна глазом после захода Солнца", - отмечают ученые.
