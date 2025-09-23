WSJ просит суд отклонить иск Трампа против газеты
Газета Wall Street Journal попросила суд отклонить иск Трампа о клевете
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Газета Wall Street Journal обратилась в суд с просьбой отклонить иск президента США Дональда Трампа о клевете, следует из судебных документов.
Ранее в реестре судебных дел США появилась информация о подаче иска Трампом в адрес медиамагната Руперта Мердока и принадлежащей ему Wall Street Journal и материнских компаний за "клевету и оскорбления".
"Президент Соединенных Штатов подал этот иск в нарушение первой поправки (конституции США - ред.), чтобы заставить замолчать газету за публикацию высказываний, которые впоследствии были подтверждены документами, обнародованными конгрессом... Суд должен отклонить иск без права возобновления и взыскать с истца в пользу ответчиков судебные расходы и издержки", - говорится в запросе юристов, представляющих ответчиков
Wall Street Journal утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил на 50-летие финансисту Джеффри Эпштейну, позднее обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гислейн Максвелл составила к его юбилею. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.