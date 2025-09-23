https://ria.ru/20250923/gutsan-2043718964.html
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью - РИА Новости, 23.09.2025
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью
23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность генпрокурора - большая честь, деятельность Генпрокуратуры он знает не понаслышке. "Не скрою, для меня предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это большая честь. Расцениваю его как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры. Деятельность надзорного ведомства и стоящие перед ними задачи для меня известные, я их знаю не понаслышке", - сказал Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
