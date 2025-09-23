Рейтинг@Mail.ru
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью - РИА Новости, 23.09.2025
12:39 23.09.2025
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью - РИА Новости, 23.09.2025
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью
Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность генпрокурора - большая честь, деятельность Генпрокуратуры он знает не понаслышке. "Не скрою, для меня предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это большая честь. Расцениваю его как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры. Деятельность надзорного ведомства и стоящие перед ними задачи для меня известные, я их знаю не понаслышке", - сказал Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
политика, россия, александр гуцан, владимир путин, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Александр Гуцан, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью

Гуцан назвал большой честью предложение Путина возглавить Генпрокуратуру

Александр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность генпрокурора - большая честь, деятельность Генпрокуратуры он знает не понаслышке.
"Не скрою, для меня предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это большая честь. Расцениваю его как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры. Деятельность надзорного ведомства и стоящие перед ними задачи для меня известные, я их знаю не понаслышке", - сказал Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
