https://ria.ru/20250923/gutsan-2043718964.html

Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью

Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью - РИА Новости, 23.09.2025

Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью

Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:39:00+03:00

2025-09-23T12:39:00+03:00

2025-09-23T12:39:00+03:00

политика

россия

александр гуцан

владимир путин

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945827901_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_5752cb0aaa7948949967f2ccd19d7b8a.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность генпрокурора - большая честь, деятельность Генпрокуратуры он знает не понаслышке. "Не скрою, для меня предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это большая честь. Расцениваю его как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры. Деятельность надзорного ведомства и стоящие перед ними задачи для меня известные, я их знаю не понаслышке", - сказал Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.

https://ria.ru/20250923/krasnov-2043704806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, александр гуцан, владимир путин, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф