Гуцан прибыл в Совфед на предварительное обсуждение своей кандидатуры

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан прибыл в Совфед на предварительное обсуждение своей кандидатуры на пост генпрокурора, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России. Как отмечал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комитеты палаты на совместном заседании проводят предварительное обсуждение кандидатуры на должность генпрокурора, после чего подготовят заключения. Нынешний генпрокурор Игорь Краснов - единственный кандидат на пост председателя Верховного суда, ставший вакантным после смерти в июле Ирины Подносовой.

