Эрдоган призвал к немедленной доставке гумпомощи в Газу

Эрдоган призвал к немедленной доставке гумпомощи в Газу

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал к немедленной доставке гуманитарной помощи в Газу, рассчитывает, что это произойдет. "В Газе необходимо как можно скорее установить перемирие, прекратить нападения и обязательно разрешить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Необходимо обеспечить, чтобы виновные в геноциде понесли ответственность перед международным правом. Иншаллах, это обязательно будет осуществлено", - сказал турецкий лидер в своем выступлении.

