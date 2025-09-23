Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал к немедленной доставке гумпомощи в Газу - РИА Новости, 23.09.2025
19:25 23.09.2025
Эрдоган призвал к немедленной доставке гумпомощи в Газу
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал к немедленной доставке гуманитарной помощи в Газу, рассчитывает, что это произойдет. "В Газе необходимо как можно скорее установить перемирие, прекратить нападения и обязательно разрешить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Необходимо обеспечить, чтобы виновные в геноциде понесли ответственность перед международным правом. Иншаллах, это обязательно будет осуществлено", - сказал турецкий лидер в своем выступлении.
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал к немедленной доставке гуманитарной помощи в Газу, рассчитывает, что это произойдет.
"В Газе необходимо как можно скорее установить перемирие, прекратить нападения и обязательно разрешить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Необходимо обеспечить, чтобы виновные в геноциде понесли ответственность перед международным правом. Иншаллах, это обязательно будет осуществлено", - сказал турецкий лидер в своем выступлении.
