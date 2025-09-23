https://ria.ru/20250923/grossi-2043824651.html
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов после того, как станция потеряла электроснабжение, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Команда МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердила запуск аварийных дизель-генераторов для обеспечения станции электроэнергией", - приводятся слова Гросси в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС во вторник в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Гросси заявил, что это подчёркивает риски для ядерной безопасности.
