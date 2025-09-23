Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/grossi-2043824651.html
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов - РИА Новости, 23.09.2025
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов после того, как станция потеряла электроснабжение, заявил гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:35:00+03:00
2025-09-23T18:35:00+03:00
рафаэль гросси
магатэ
в мире
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов после того, как станция потеряла электроснабжение, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Команда МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердила запуск аварийных дизель-генераторов для обеспечения станции электроэнергией", - приводятся слова Гросси в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС во вторник в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Гросси заявил, что это подчёркивает риски для ядерной безопасности.
https://ria.ru/20250923/zaes-2043807618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рафаэль гросси, магатэ, в мире, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов

Гросси: Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов после того, как станция потеряла электроснабжение, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердила запуск аварийных дизель-генераторов для обеспечения станции электроэнергией", - приводятся слова Гросси в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС во вторник в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Гросси заявил, что это подчёркивает риски для ядерной безопасности.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
17:45
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭВ миреЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала