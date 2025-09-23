https://ria.ru/20250923/gosduma-2043815069.html

В Госдуме предложили запустить программу обмена авто

Думская фракция партии "Справедливая Россия — За правду" выступила с идеей запустить госпрограмму "Новый автомобиль — каждой семье", которая позволит владельцам РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:05:00+03:00

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Думская фракция партии "Справедливая Россия — За правду" выступила с идеей запустить госпрограмму "Новый автомобиль — каждой семье", которая позволит владельцам машин старше 15 лет получить сертификат на покупку нового авто."Фракция "Справедливая Россия — За правду" предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый", — говорится в письме, которое лидер партии Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.По словам Миронова, государство может активно помогать россиянам обновлять личный транспорт и одновременно поддерживать отечественного производителя.Основные положения инициативы:Миронов попросил премьер-министра поручит соответствующим ведомствам проработать предложение и представить варианты его реализации."Очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество с правительством, так как предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", — сказал политик РИА Новости.Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность введения стимулирующих мер для обновления легкового автопарка в России. По его словам, в стране 35 миллионов машин старше 15 лет, они оснащены гораздо менее совершенными системами безопасности, что создает повышенные угрозы для жизни и здоровья людей на дорогах.

