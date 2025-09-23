Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запустить программу обмена авто
18:05 23.09.2025
В Госдуме предложили запустить программу обмена авто
В Госдуме предложили запустить программу обмена авто - РИА Новости, 23.09.2025
В Госдуме предложили запустить программу обмена авто
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Думская фракция партии "Справедливая Россия — За правду" выступила с идеей запустить госпрограмму "Новый автомобиль — каждой семье", которая позволит владельцам машин старше 15 лет получить сертификат на покупку нового авто."Фракция "Справедливая Россия — За правду" предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый", — говорится в письме, которое лидер партии Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.По словам Миронова, государство может активно помогать россиянам обновлять личный транспорт и одновременно поддерживать отечественного производителя.Основные положения инициативы:Миронов попросил премьер-министра поручит соответствующим ведомствам проработать предложение и представить варианты его реализации."Очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество с правительством, так как предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", — сказал политик РИА Новости.Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность введения стимулирующих мер для обновления легкового автопарка в России. По его словам, в стране 35 миллионов машин старше 15 лет, они оснащены гораздо менее совершенными системами безопасности, что создает повышенные угрозы для жизни и здоровья людей на дорогах.
В Госдуме предложили запустить программу обмена авто

Миронов предложил запустить госпрограмму "Новый автомобиль — каждой семье"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Думская фракция партии "Справедливая Россия — За правду" выступила с идеей запустить госпрограмму "Новый автомобиль — каждой семье", которая позволит владельцам машин старше 15 лет получить сертификат на покупку нового авто.
"Фракция "Справедливая Россия — За правду" предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый", — говорится в письме, которое лидер партии Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
По словам Миронова, государство может активно помогать россиянам обновлять личный транспорт и одновременно поддерживать отечественного производителя.

Основные положения инициативы:

  • владелец автомобиля старше 15 лет сдает его на утилизацию и получает специальный сертификат, соответствующий реальной стоимости утилизируемой машины на вторичном рынке;
  • использовать сертификат можно только для покупки нового авто отечественного производства;
  • список системообразующих автопроизводителей должно утвердить правительство, в частности это ВАЗ и ГАЗ;
  • сертификат может быть первоначальным взносом при покупке новой машины, остальное доплатить из собственных средств или за счет кредита с государственным субсидированием процентной ставки;
  • для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Крайнего Севера, а также для многодетных семей возможно установить дополнительные льготы.
Миронов попросил премьер-министра поручит соответствующим ведомствам проработать предложение и представить варианты его реализации.
"Очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество с правительством, так как предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", — сказал политик РИА Новости.
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность введения стимулирующих мер для обновления легкового автопарка в России. По его словам, в стране 35 миллионов машин старше 15 лет, они оснащены гораздо менее совершенными системами безопасности, что создает повышенные угрозы для жизни и здоровья людей на дорогах.
