В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин, Анна Скрозникова и Ксения Горячева направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по нескольким учебным предметам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым внести изменения в пункт 97(1) приказа Минпросвещения России № 233 (Участники ГИА вправе в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету по своему выбору), предоставив право выпускникам пересдавать все учебные предметы по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году (году сдачи экзамена), с соблюдением всех процедурных требований, включая равенство условий, использование резервных вариантов и сохранение в итоговом документе лучшего результата по каждому из пересдаваемых предметов", - сказано в документе. Отмечается, что сейчас выпускникам предоставляется право по своему желанию пересдать только один учебный предмет в дополнительные сроки. Авторы инициативы напомнили, что в 2025 году на такую пересдачу зарегистрировались 135,5 тысяч школьников, 77% участников улучшили свои баллы, подтвердив, что вторая попытка позволяет проявить реальные знания, нивелировав влияние экзаменационного стресса. "Экзамен остаётся сильнейшим психологическим испытанием, и ошибки часто связаны не с качеством подготовки, а с волнением и внешними факторами дня экзамена. Установленный сейчас лимит в одну пересдачу не учитывает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум предметам, критически важным для поступления", - уточняется в документе. Также подчеркивается, что ограничение на пересдачу только одного предмета приводит к неравным условиям для выпускников, выбирающих конкурирующие направления, где проходные баллы формируются по трем и более ключевым дисциплинам, допустив ошибки в двух предметах, школьник лишается возможности восстановить оба результата в ту же кампанию. "Это вынуждает часть абитуриентов отказываться от целевых образовательных траекторий или выбирать менее конкурентные программы вопреки своим интересам и уровню подготовки, а система образования не достигает своей ключевой цели — объективной оценки знаний в условиях ЕГЭ", - поясняется в документе. По мнению авторов обращения, реализация инициативы снизит психологическое давление, повысит объективность оценки знаний школьников, сократит число "случайных" провалов. "Просим вас... совместно с Рособрнадзором оценить целесообразность реализации указанной инициативы и подготовить проект изменений в приказ Минпросвещения России № 233 в части предоставления выпускникам права пересдавать не один, а все учебные предметы ЕГЭ по собственному выбору в те же дополнительные сроки", - говорится в документе.

россия

