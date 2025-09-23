Politico узнало, сколько ФРГ планирует потратить на оборонные закупки у США
Politico: ФРГ планирует закупить 8% оборонной продукции у США до конца 2026 года
Немецкие военнослужащие
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Германия планирует закупить лишь 8% от всей оборонной продукции до декабря 2026 года у американских производителей, несмотря на договоренности в рамках торговой сделки ЕС и США, сообщает издание Politico со ссылкой на план оборонных закупок ФРГ в его распоряжении.
План составлен для бюджетного комитета бундестага и содержит информацию о 154 закупках в сфере обороны на общую сумму около 83 миллиардов евро с сентября 2025 года по декабрь 2026 года, уточняется в материале.
Несмотря на договоренности Евросоюза и США по закупкам европейцами американских вооружений, единственными крупными заказами от ФРГ для производителей из США должны ракеты и пусковые установки для систем ПВО MIM-104 Patriot на сумму около 5,1 миллиадра евро у коропорации Raytheon, а также торпеды для самолетов Boeing"s P-8A на сумму около 150 миллионов евро, пишет издание.
По его информации, программа по закупке фрегатов класса F127 у немецкой компании TKMS должна стать самой крупной статьей расходов, на нее планируется выделить около 26 миллиардов евро, еще 1,7 миллиарда Германия заплатит за модернизацию фрегатов класса F123. Примерно 4 миллиарда ФРГ собирается выделить европейским производителям Airbus, BAE Systems и Leonardo за новую партию истребителей Eurofighter, и еще 1,9 миллиарда евро – за модернизацию радиолокационных систем. Около 3,4 миллиарда евро Германия намерена потратить на закупку бронемашин Boxer у европейских концернов Rheinmetall и KNDS, говорится в материале.
Примерно 2,3 миллиарда евро планируется заплатить за модернизацию ракет Taurus, более 300 миллионов евро – за новые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM, 755 миллионов – за ракеты морского базирования и 490 миллионов – за ракеты ПВО малой дальности, добавляет издание.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В июле агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что Германия готовит крупные военные заказы на 8,5 тысячи единиц бронетехники, 20 истребителей Eurofighter и несколько сотен танков Leopard 2 с целью стать самой сильной армией Европы.
