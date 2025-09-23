Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе - РИА Новости, 23.09.2025
21:47 23.09.2025
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
в мире
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
палестина
сектор газа
генеральная ассамблея оон
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в Газе идет не война, а "геноцид, творимый оснащенной армией", действия Израиля, по его словам, привели к гибели 250 журналистов. "С этой трибуны я открыто заявляю: в Газе нет войны. С одной стороны – регулярная армия, вооруженная самым современным смертоносным оружием, с другой – невинные мирные жители и дети. Это не борьба с терроризмом. Под предлогом событий 7 октября ведется оккупация, депортация, изгнание, геноцид, а точнее – политика массовых убийств", - сказал Эрдоган в своем выступлении. Турецкий лидер призвал набраться смелости в вопросах, касающихся Газы. "На данный момент Израиль умышленно убил 250 журналистов, работающих в национальных и международных СМИ в Газе, и запретил любой въезд в Газу. Тем не менее, ему не удалось скрыть геноцид", - добавил Эрдоган.
в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, оон, палестина, сектор газа, генеральная ассамблея оон
В мире, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Палестина, Сектор Газа, Генеральная Ассамблея ООН
Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН
Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в Газе идет не война, а "геноцид, творимый оснащенной армией", действия Израиля, по его словам, привели к гибели 250 журналистов.
"С этой трибуны я открыто заявляю: в Газе нет войны. С одной стороны – регулярная армия, вооруженная самым современным смертоносным оружием, с другой – невинные мирные жители и дети. Это не борьба с терроризмом. Под предлогом событий 7 октября ведется оккупация, депортация, изгнание, геноцид, а точнее – политика массовых убийств", - сказал Эрдоган в своем выступлении.
Эрдоган призвал к немедленной доставке гумпомощи в Газу
Вчера, 19:25
Турецкий лидер призвал набраться смелости в вопросах, касающихся Газы.
"На данный момент Израиль умышленно убил 250 журналистов, работающих в национальных и международных СМИ в Газе, и запретил любой въезд в Газу. Тем не менее, ему не удалось скрыть геноцид", - добавил Эрдоган.
В Газе полностью разрушена мединфраструктура, заявил Эрдоган
Вчера, 19:04
 
