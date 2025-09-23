https://ria.ru/20250923/erdogan-2043856046.html
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в Газе идет не война, а "геноцид, творимый оснащенной армией",... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в Газе идет не война, а "геноцид, творимый оснащенной армией", действия Израиля, по его словам, привели к гибели 250 журналистов. "С этой трибуны я открыто заявляю: в Газе нет войны. С одной стороны – регулярная армия, вооруженная самым современным смертоносным оружием, с другой – невинные мирные жители и дети. Это не борьба с терроризмом. Под предлогом событий 7 октября ведется оккупация, депортация, изгнание, геноцид, а точнее – политика массовых убийств", - сказал Эрдоган в своем выступлении. Турецкий лидер призвал набраться смелости в вопросах, касающихся Газы. "На данный момент Израиль умышленно убил 250 журналистов, работающих в национальных и международных СМИ в Газе, и запретил любой въезд в Газу. Тем не менее, ему не удалось скрыть геноцид", - добавил Эрдоган.
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
