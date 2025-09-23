https://ria.ru/20250923/erdogan-2043854810.html

Эрдоган призвал ООН активизировать меры для завершения конфликта на Украине

АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал ООН вслед за республикой активизировать меры по содействию завершению конфликта на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган ранее провел встречу с Гутеррешем в Нью-Йорке, где он находился для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На встрече были обсуждены региональные и глобальные вопросы, в первую очередь нападения Израиля на Газу."Президент Эрдоган заявил, что агрессия Израиля направлена не только против палестинцев, но и против регионального и глобального мира, и что международное сообщество должно усилить давление на Израиль с целью обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Президент также отметил важность активизации усилий по достижению "немедленного перемирия и прочного мира" на Украине, а также стремление Турции "активизировать свои усилия по прекращению войны между Украиной и Россией"."Президент Эрдоган отметил, что в последние годы в системе Организации Объединенных Наций явно проявилась необходимость реформирования, что Турция продолжит оказывать всяческую поддержку предстоящей работе, и что в последние годы, когда мир столкнулся с серьезными испытаниями, стало еще более очевидным, насколько важно сохранить мир во всем мире", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

