Нормализация отношений Турции и Армении продолжается, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, по его словам, процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается.
"Я хотел бы еще раз поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа за их вклад в этот процесс. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить, что процесс нормализации отношений между нашей страной и Арменией идет по плану", - сказал Эрдоган в своем выступлении.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.