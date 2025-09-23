https://ria.ru/20250923/erdogan-2043834160.html

Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана

Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана - РИА Новости, 23.09.2025

Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана, по... РИА Новости, 23.09.2025

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана, по его словам, регион не "выдержит еще одного кризиса". "Мы надеемся, что ядерный вопрос, касающийся нашего соседа Ирана, будет решен как можно скорее дипломатическим путем. Наш регион не выдержит еще одного кризиса. Стабильность, безопасность и процветание нашего соседа Ирака также имеют чрезвычайно важное значение для благополучия нашего региона", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.

