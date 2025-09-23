Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043834160.html
Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана
Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана, по... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:19:00+03:00
2025-09-23T19:19:00+03:00
в мире
иран
турция
ирак
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана, по его словам, регион не "выдержит еще одного кризиса". "Мы надеемся, что ядерный вопрос, касающийся нашего соседа Ирана, будет решен как можно скорее дипломатическим путем. Наш регион не выдержит еще одного кризиса. Стабильность, безопасность и процветание нашего соседа Ирака также имеют чрезвычайно важное значение для благополучия нашего региона", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043535735.html
иран
турция
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, ирак, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Иран, Турция, Ирак, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Эрдоган рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана

Эрдоган: Турция не выдержит еще одного кризиса

© AP Photo / Burhan OzbiliciРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на дипломатическое разрешение ядерного вопроса Ирана, по его словам, регион не "выдержит еще одного кризиса".
"Мы надеемся, что ядерный вопрос, касающийся нашего соседа Ирана, будет решен как можно скорее дипломатическим путем. Наш регион не выдержит еще одного кризиса. Стабильность, безопасность и процветание нашего соседа Ирака также имеют чрезвычайно важное значение для благополучия нашего региона", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Рябков: итоги голосования ООН по Ирану не накладывают обязательств
Вчера, 15:01
 
В миреИранТурцияИракРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала