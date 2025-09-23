https://ria.ru/20250923/erdogan-2043831484.html

Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными

Переговоры между РФ и Украиной помогли в обмене пленными между сторонами, Турция будет оказывать содействие для прекращения огня, заявил во вторник президент... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T19:00:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043830432_0:77:2500:1483_1920x0_80_0_0_1abff78067fc9f1de0dbab55eed2edb1.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной помогли в обмене пленными между сторонами, Турция будет оказывать содействие для прекращения огня, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы принимали на своей территории переговоры РФ и Украины. Мы сыграли роль посредника, за счет переговоров состоялся обмен большим количеством пленных и тел погибших", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН."В ближайшее время мы продолжим свои усилия по содействию для достижения прекращения огня между сторонами", - подчеркнул Эрдоган.Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

2025

