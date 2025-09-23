Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 23.09.2025 (обновлено: 19:08 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043831484.html
Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными
Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными
Переговоры между РФ и Украиной помогли в обмене пленными между сторонами, Турция будет оказывать содействие для прекращения огня, заявил во вторник президент... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:00:00+03:00
2025-09-23T19:08:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043830432_0:77:2500:1483_1920x0_80_0_0_1abff78067fc9f1de0dbab55eed2edb1.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной помогли в обмене пленными между сторонами, Турция будет оказывать содействие для прекращения огня, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы принимали на своей территории переговоры РФ и Украины. Мы сыграли роль посредника, за счет переговоров состоялся обмен большим количеством пленных и тел погибших", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН."В ближайшее время мы продолжим свои усилия по содействию для достижения прекращения огня между сторонами", - подчеркнул Эрдоган.Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250923/soglashenie-2043807824.html
https://ria.ru/20250923/tramp-2043802965.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043830432_170:0:2390:1665_1920x0_80_0_0_2c96cdad0ba48e30dde970a3100ac452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными

Эрдоган на ГА ООН заявил, переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными

© Getty Images / Anadolu/Celal GunesРеджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН
Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes
Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной помогли в обмене пленными между сторонами, Турция будет оказывать содействие для прекращения огня, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы принимали на своей территории переговоры РФ и Украины. Мы сыграли роль посредника, за счет переговоров состоялся обмен большим количеством пленных и тел погибших", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Госсекретарь США сделал заявление о мирном соглашении по Украине
17:46
"В ближайшее время мы продолжим свои усилия по содействию для достижения прекращения огня между сторонами", - подчеркнул Эрдоган.
Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине
17:32
 
В миреРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала