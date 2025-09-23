Рейтинг@Mail.ru
Турция будет поддерживать безопасность в Сирии, заявил Эрдоган
18:56 23.09.2025 (обновлено: 19:36 23.09.2025)
Турция будет поддерживать безопасность в Сирии, заявил Эрдоган
Турция будет поддерживать безопасность в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2025
Турция будет поддерживать безопасность в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что республика будет поддерживать безопасность в Сирии, борьбу с... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:56:00+03:00
2025-09-23T19:36:00+03:00
турция
в мире
сирия
россия
реджеп тайип эрдоган
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что республика будет поддерживать безопасность в Сирии, борьбу с терроризмом, в частности ИГИЛ*."Мы будем всецело поддерживать видение единой и неразделенной Сирии, где прочно установлена безопасность, и искоренены все формы терроризма, в частности ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической организации). По мере укрепления стабильности в Сирии истинными бенефициарами, несомненно, станут сирийский народ, соседние страны и весь наш регион. Я также хотел бы поблагодарить братские страны Персидского залива за их вклад в восстановление Сирии", - сказал турецкий лидер в ходе своего выступления.* Запрещенная в России террористическая организация
турция
сирия
россия
турция, в мире, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, оон, генеральная ассамблея оон
Турция, В мире, Сирия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Турция будет поддерживать безопасность в Сирии, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция будет поддерживать безопасность в Сирии и борьбу с терроризмом

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что республика будет поддерживать безопасность в Сирии, борьбу с терроризмом, в частности ИГИЛ*.
"Мы будем всецело поддерживать видение единой и неразделенной Сирии, где прочно установлена безопасность, и искоренены все формы терроризма, в частности ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической организации). По мере укрепления стабильности в Сирии истинными бенефициарами, несомненно, станут сирийский народ, соседние страны и весь наш регион. Я также хотел бы поблагодарить братские страны Персидского залива за их вклад в восстановление Сирии", - сказал турецкий лидер в ходе своего выступления.
* Запрещенная в России террористическая организация
Эрдоган призвал к немедленной доставке гумпомощи в Газу
19:25
 
ТурцияВ миреСирияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
