Турция будет поддерживать безопасность в Сирии, заявил Эрдоган

2025-09-23T18:56:00+03:00
2025-09-23T18:56:00+03:00
2025-09-23T19:36:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что республика будет поддерживать безопасность в Сирии, борьбу с терроризмом, в частности ИГИЛ*."Мы будем всецело поддерживать видение единой и неразделенной Сирии, где прочно установлена безопасность, и искоренены все формы терроризма, в частности ДАЕШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической организации). По мере укрепления стабильности в Сирии истинными бенефициарами, несомненно, станут сирийский народ, соседние страны и весь наш регион. Я также хотел бы поблагодарить братские страны Персидского залива за их вклад в восстановление Сирии", - сказал турецкий лидер в ходе своего выступления.* Запрещенная в России террористическая организация
