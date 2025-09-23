Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину
18:39 23.09.2025 (обновлено: 18:45 23.09.2025)
Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину
Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что разочарован отсутствием главы Палестины Махмуда Аббаса в зале, и призвал к признанию... РИА Новости, 23.09.2025
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
палестина
турция
реджеп тайип эрдоган
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что разочарован отсутствием главы Палестины Махмуда Аббаса в зале, и призвал к признанию палестинского государства."В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств", - заявил Эрдоган, выступая на ГА ООН."Призываю все страны, которые еще не признали палестинское государство, сделать это как можно быстрее", - подчеркнул турецкий лидер.
в мире, генеральная ассамблея оон, оон, палестина, турция, реджеп тайип эрдоган, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Палестина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что разочарован отсутствием главы Палестины Махмуда Аббаса в зале, и призвал к признанию палестинского государства.
"В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств", - заявил Эрдоган, выступая на ГА ООН.
"Призываю все страны, которые еще не признали палестинское государство, сделать это как можно быстрее", - подчеркнул турецкий лидер.
В миреГенеральная Ассамблея ООНООНПалестинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
