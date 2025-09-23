https://ria.ru/20250923/erdogan-2043825811.html

Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что разочарован отсутствием главы Палестины Махмуда Аббаса в зале, и призвал к признанию палестинского государства."В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств", - заявил Эрдоган, выступая на ГА ООН."Призываю все страны, которые еще не признали палестинское государство, сделать это как можно быстрее", - подчеркнул турецкий лидер.

