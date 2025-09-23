https://ria.ru/20250923/erdogan-2043825811.html
Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину
2025-09-23T18:39:00+03:00
2025-09-23T18:39:00+03:00
2025-09-23T18:45:00+03:00
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
палестина
турция
реджеп тайип эрдоган
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043826827_0:756:2221:2005_1920x0_80_0_0_189c50ef5944ec40f49fc17f7b447ae2.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на Генассамблее ООН, что разочарован отсутствием главы Палестины Махмуда Аббаса в зале, и призвал к признанию палестинского государства."В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств", - заявил Эрдоган, выступая на ГА ООН."Призываю все страны, которые еще не признали палестинское государство, сделать это как можно быстрее", - подчеркнул турецкий лидер.
палестина
турция
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Палестина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
