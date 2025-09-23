https://ria.ru/20250923/erdogan-2043825267.html
Эрдоган проведет переговоры с Гутеррешем, сообщают СМИ
Эрдоган проведет переговоры с Гутеррешем, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган проведет переговоры с Гутеррешем, сообщают СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН проведет переговоры с генсеком организации Антониу Гутеррешем,... 23.09.2025
АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН проведет переговоры с генсеком организации Антониу Гутеррешем, сообщил гостелеканал TRT Haber. "После своего выступления господин президент останется в здании, поскольку проведет переговоры с генсеком ООН", - сообщил телеканал. Ожидается также участие Эрдогана на закрытой конференции с участием президента США Дональда Трампа и лидеров арабских государств.
Эрдоган проведет переговоры с Гутеррешем, сообщают СМИ
