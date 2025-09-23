Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что Турцию пытаются запугать из-за поддержки Газы - РИА Новости, 23.09.2025
11:07 23.09.2025
Эрдоган заявил, что Турцию пытаются запугать из-за поддержки Газы
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о попытках запугать и заставить замолчать страну из-за ее поддержки сектору Газа, при этом турецкий лидер не назвал конкретные страны. "По мере того, как Турция громко заявляет о праве, защищает мир и справедливость в регионе, поддерживает угнетенных, в первую очередь в Газе, усиливаются кампании, направленные на то, чтобы заставить замолчать нашу страну и нас лично, запугать нас",- сказал турецкий лидер, выступая с речью на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC), его слова приводит Управление по коммуникациям. По словам турецкого лидера, напрасно будет ждать тот, кто полагает, что Тайип Эрдоган и Турция "смирятся с насилием и будут молчать перед лицом массовых убийств". Эрдоган также добавил, что благодаря "искренней дружбе" с президентом США Дональдом Трампом возникла "общая воля к решению некоторых проблем, стоящих на нашей повестке дня".
в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
© AP Photo / Burhan OzbiliciРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган сделал заявление об Украине
