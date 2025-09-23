Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 23.09.2025 (обновлено: 11:35 23.09.2025)
Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине
Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине
Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
реджеп тайип эрдоган
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Киеву не стоит рассчитывать на вечную помощь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News."Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он. Эрдоган добавил, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Во вторник агентство Reuters сообщило, что Украина из-за сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
В США отреагировали на новое заявление Путина
Специальная военная операция на Украине Украина В мире Киев Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
