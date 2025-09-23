https://ria.ru/20250923/erdogan-2043679567.html

Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине

Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине - РИА Новости, 23.09.2025

Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине

Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:18:00+03:00

2025-09-23T10:18:00+03:00

2025-09-23T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Киеву не стоит рассчитывать на вечную помощь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News."Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине", — сказал он. Эрдоган добавил, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Во вторник агентство Reuters сообщило, что Украина из-за сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20250923/reuters-2043676044.html

https://ria.ru/20250923/putin-2043672571.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, киев, реджеп тайип эрдоган