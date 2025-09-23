https://ria.ru/20250923/erdogan-2043645242.html
Эрдоган оценил свои отношения с Путиным
Эрдоган оценил свои отношения с Путиным
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошими с самого начала."Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.
