02:01 23.09.2025 (обновлено: 02:03 23.09.2025)
Эрдоган оценил свои отношения с Путиным
Эрдоган оценил свои отношения с Путиным
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошими с самого начала."Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошими с самого начала.
"Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН
