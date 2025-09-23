https://ria.ru/20250923/erdogan-2043643708.html
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной. РИА Новости, 23.09.2025
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной."НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
