Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной

Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной

2025-09-23T01:36:00+03:00

2025-09-23T01:36:00+03:00

2025-09-23T01:45:00+03:00

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной."НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.

