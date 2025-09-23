Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 23.09.2025 (обновлено: 01:45 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043643708.html
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:36:00+03:00
2025-09-23T01:45:00+03:00
россия
в мире
турция
анкара (провинция)
нато
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной."НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250923/konflikt-2043642913.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, турция, анкара (провинция), нато, реджеп тайип эрдоган
Россия, В мире, Турция, Анкара (провинция), НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной

Эрдоган: НАТО должно брать пример с Турции в вопросе отношений с РФ и Украиной

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной.
"НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине", - сказал Эрдоган в интервью Fox News.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган сделал заявление об Украине
01:20
 
РоссияВ миреТурцияАнкара (провинция)НАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала