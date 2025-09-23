Рейтинг@Mail.ru
Во время речи Эрдогана в ООН отключился микрофон
00:59 23.09.2025 (обновлено: 08:43 23.09.2025)
Во время речи Эрдогана в ООН отключился микрофон
Во время речи Эрдогана в ООН отключился микрофон
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Микрофон отключился во время речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в ООН, когда турецкий лидер делал жесткие заявления об израильской политике в регионе, местная газета Sabah выдвинула версию кибератаки. "Во время исторической речи президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН по вопросу о Палестине звук микрофона отключился. Появились предположения, что речь президента Эрдогана была сознательно прервана, или что произошла кибератака", - пишет издание. Во время трансляции выступления Эрдогана на гостелеканале TRT Haber и на странице госагентства Anadolu в соцсети Х микрофон Эрдогана действительно отключился. "Прошу прощения, дамы и господа. Это говорит переводчик. Я не слышу президента", - объявили в ходе трансляции на английском языке. "Приношу свои извинения, у нас здесь технический сбой", - добавила переводчик. Власти Турции пока не комментировали ситуацию.
Во время речи Эрдогана в ООН отключился микрофон

АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Микрофон отключился во время речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в ООН, когда турецкий лидер делал жесткие заявления об израильской политике в регионе, местная газета Sabah выдвинула версию кибератаки.
"Во время исторической речи президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН по вопросу о Палестине звук микрофона отключился. Появились предположения, что речь президента Эрдогана была сознательно прервана, или что произошла кибератака", - пишет издание.
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением
Вчера, 23:30
Во время трансляции выступления Эрдогана на гостелеканале TRT Haber и на странице госагентства Anadolu в соцсети Х микрофон Эрдогана действительно отключился.
"Прошу прощения, дамы и господа. Это говорит переводчик. Я не слышу президента", - объявили в ходе трансляции на английском языке.
"Приношу свои извинения, у нас здесь технический сбой", - добавила переводчик.
Власти Турции пока не комментировали ситуацию.
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
Вчера, 23:32
 
