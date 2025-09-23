Во время речи Эрдогана в ООН отключился микрофон

https://ria.ru/20250923/erdogan-2043640095.html
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Микрофон отключился во время речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в ООН, когда турецкий лидер делал жесткие заявления об израильской политике в регионе, местная газета Sabah выдвинула версию кибератаки. "Во время исторической речи президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН по вопросу о Палестине звук микрофона отключился. Появились предположения, что речь президента Эрдогана была сознательно прервана, или что произошла кибератака", - пишет издание. Во время трансляции выступления Эрдогана на гостелеканале TRT Haber и на странице госагентства Anadolu в соцсети Х микрофон Эрдогана действительно отключился. "Прошу прощения, дамы и господа. Это говорит переводчик. Я не слышу президента", - объявили в ходе трансляции на английском языке. "Приношу свои извинения, у нас здесь технический сбой", - добавила переводчик. Власти Турции пока не комментировали ситуацию.
