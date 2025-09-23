https://ria.ru/20250923/ekonomika-2043709328.html

Рост экономики будет более скромным, заявил Решетников

Рост экономики будет более скромным, заявил Решетников - РИА Новости, 23.09.2025

Рост экономики будет более скромным, заявил Решетников

Российская экономика в этом году продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:15:00+03:00

2025-09-23T12:15:00+03:00

2025-09-23T13:41:00+03:00

экономика

максим решетников

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская экономика в этом году продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Российская экономика растет и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации."Это управляемая "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления. И для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - добавил он.Основным драйвером роста остается внутренний спрос, прежде всего потребительский, отметил Решетников. "В основе потребительского спроса - рост реальных заработных плат и доходов населения, а в среднесрочном периоде и сокращение нормы сбережений, которая сейчас у нас находится на высоких уровнях", - сказал он.Сохранится низкий уровень безработицы, ограничения по кадрам будут закрываться через повышение эффективности производства, рост производительности труда, отметил Решетников. "И, конечно, важный вклад в рост реальных доходов населения внесет снижение инфляции", - добавил он.

https://ria.ru/20250919/tsb-2043082030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, максим решетников, совет федерации рф