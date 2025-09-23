https://ria.ru/20250923/ekonomika-2043709328.html
Рост экономики будет более скромным, заявил Решетников
23.09.2025
Рост экономики будет более скромным, заявил Решетников
Российская экономика в этом году продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения...
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская экономика в этом году продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Российская экономика растет и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации."Это управляемая "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления. И для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - добавил он.Основным драйвером роста остается внутренний спрос, прежде всего потребительский, отметил Решетников. "В основе потребительского спроса - рост реальных заработных плат и доходов населения, а в среднесрочном периоде и сокращение нормы сбережений, которая сейчас у нас находится на высоких уровнях", - сказал он.Сохранится низкий уровень безработицы, ограничения по кадрам будут закрываться через повышение эффективности производства, рост производительности труда, отметил Решетников. "И, конечно, важный вклад в рост реальных доходов населения внесет снижение инфляции", - добавил он.
