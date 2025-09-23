https://ria.ru/20250923/deti-2043769241.html

Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области

Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области

Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области

Итоги летней оздоровительной кампании-2025 в Тверской области рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора региона Игоря

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Итоги летней оздоровительной кампании-2025 в Тверской области рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора региона Игоря Рудени, определены задачи по развитию на предстоящий год, сообщает пресс-служба облправительства. Руденя отметил, что главным в организации летнего отдыха является решение вопросов материально-технического обеспечения, безопасности, так и содержательной, воспитательной стороны работы с детьми и подростками во время каникул. "В текущем году количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в летний период, в Тверской области составило порядка 98 тысяч человек — это более чем на треть выше показателей 2024 года", — приводит пресс-служба слова главы региона. Отдельно отмечен двукратный рост количества детей, совмещавших отдых и общественно полезный труд в лагерях труда и отдыха, организованных во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. В таком формате летней занятости поучаствовало более 10 тысяч ребят. Также по поручению Рудени было увеличено количество организованно отдохнувших в каникулы детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных семей и других категорий. Этим летом в Верхневолжье работали 993 лагеря — на 44 больше, чем в прошлом году. Помимо лагерей труда и отдыха для школьников были организованы палаточные, загородные площадки, лагеря дневного пребывания. Кроме того, 183 ребенка из Тверской области побывали в федеральных центрах "Артек", "Орленок", "Океан" и других. В свою очередь, регион принял ребят из Донбасса и Курской области, студентов ДНР и ЛНР — участников летних школ. В лагерях реализованы программы "Служу Отечеству", "Палитра профессий" и "По безопасным дорогам". Так, около 35 тысяч детей приняли участие в профильных сменах "Движения первых". Порядка 20 тысяч детей и подростков изучили вопросы финансовой грамотности. Свыше 22 тысяч человек побывали с экскурсиями на предприятиях, более 10 тысяч — в походах. Около трех тысяч учащихся проявили себя на игре "Зарница". Активный отдых организовали и для тех, кто провел лето в городе. Например, исторический парк "Россия — Моя история" подготовил 56 мероприятий, которые привлекли более 24 тысяч человек. В спортивных событиях в каникулы поучаствовали свыше 50 тысяч детей и подростков. Говоря о задачах, Руденя подчеркнул, что при планировании работы в 2026 году необходимо расширять в муниципалитетах программы духовного и трудового воспитания детей, обеспечить внедрение современных подходов при организации летнего отдыха школьников. Губернатор поручил разработать необходимые методические рекомендации для муниципальных образований области с учетом лучших региональных практик. Еще одно важное направление — модернизация загородных лагерей, увеличение в них количества мест размещения за счет установки современных модульных конструкций. Быстровозводимые корпуса для проживания детей в Тверской области обустроены в загородных лагерях "Спутник" Калининского округа и "Зарница" Ржевского округа. В 2026 году планируется ввести еще два таких корпуса в лагерях "Лесная сказка" и "Буревестник" Бежецкого и Калязинского округов. К летнему сезону 2025 года в лагерях были также установлены новые спортивные объекты, сцены, беседки, модульные санитарные комнаты и душевые, проведены ремонтные работы.

