Рейтинг@Mail.ru
Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:28 23.09.2025 (обновлено: 15:29 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/deti-2043769241.html
Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области
Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области - РИА Новости, 23.09.2025
Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области
Итоги летней оздоровительной кампании-2025 в Тверской области рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора региона Игоря... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:28:00+03:00
2025-09-23T15:29:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043767959_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_5b2a06bf0b62674dbc7138948c6db003.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Итоги летней оздоровительной кампании-2025 в Тверской области рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора региона Игоря Рудени, определены задачи по развитию на предстоящий год, сообщает пресс-служба облправительства. Руденя отметил, что главным в организации летнего отдыха является решение вопросов материально-технического обеспечения, безопасности, так и содержательной, воспитательной стороны работы с детьми и подростками во время каникул. "В текущем году количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в летний период, в Тверской области составило порядка 98 тысяч человек — это более чем на треть выше показателей 2024 года", — приводит пресс-служба слова главы региона. Отдельно отмечен двукратный рост количества детей, совмещавших отдых и общественно полезный труд в лагерях труда и отдыха, организованных во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. В таком формате летней занятости поучаствовало более 10 тысяч ребят. Также по поручению Рудени было увеличено количество организованно отдохнувших в каникулы детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных семей и других категорий. Этим летом в Верхневолжье работали 993 лагеря — на 44 больше, чем в прошлом году. Помимо лагерей труда и отдыха для школьников были организованы палаточные, загородные площадки, лагеря дневного пребывания. Кроме того, 183 ребенка из Тверской области побывали в федеральных центрах "Артек", "Орленок", "Океан" и других. В свою очередь, регион принял ребят из Донбасса и Курской области, студентов ДНР и ЛНР — участников летних школ. В лагерях реализованы программы "Служу Отечеству", "Палитра профессий" и "По безопасным дорогам". Так, около 35 тысяч детей приняли участие в профильных сменах "Движения первых". Порядка 20 тысяч детей и подростков изучили вопросы финансовой грамотности. Свыше 22 тысяч человек побывали с экскурсиями на предприятиях, более 10 тысяч — в походах. Около трех тысяч учащихся проявили себя на игре "Зарница". Активный отдых организовали и для тех, кто провел лето в городе. Например, исторический парк "Россия — Моя история" подготовил 56 мероприятий, которые привлекли более 24 тысяч человек. В спортивных событиях в каникулы поучаствовали свыше 50 тысяч детей и подростков. Говоря о задачах, Руденя подчеркнул, что при планировании работы в 2026 году необходимо расширять в муниципалитетах программы духовного и трудового воспитания детей, обеспечить внедрение современных подходов при организации летнего отдыха школьников. Губернатор поручил разработать необходимые методические рекомендации для муниципальных образований области с учетом лучших региональных практик. Еще одно важное направление — модернизация загородных лагерей, увеличение в них количества мест размещения за счет установки современных модульных конструкций. Быстровозводимые корпуса для проживания детей в Тверской области обустроены в загородных лагерях "Спутник" Калининского округа и "Зарница" Ржевского округа. В 2026 году планируется ввести еще два таких корпуса в лагерях "Лесная сказка" и "Буревестник" Бежецкого и Калязинского округов. К летнему сезону 2025 года в лагерях были также установлены новые спортивные объекты, сцены, беседки, модульные санитарные комнаты и душевые, проведены ремонтные работы.
https://ria.ru/20250919/rudenya-2042993607.html
https://ria.ru/20250916/torzhok-2042319032.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043767959_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_b9172f24fcfdc0385bf994408779297d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область, дети
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Дети
Руденя поручил развивать систему отдыха детей в Тверской области

Губернатор Верхневолжья Руденя поручил развивать систему отдыха детей в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя поручил развивать систему отдыха детей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил развивать систему отдыха детей - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил развивать систему отдыха детей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Итоги летней оздоровительной кампании-2025 в Тверской области рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора региона Игоря Рудени, определены задачи по развитию на предстоящий год, сообщает пресс-служба облправительства.
Руденя отметил, что главным в организации летнего отдыха является решение вопросов материально-технического обеспечения, безопасности, так и содержательной, воспитательной стороны работы с детьми и подростками во время каникул.
Губернатор Тверской области Руденя пообщался с молодыми аграриями - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Губернатор Тверской области Руденя пообщался с молодыми аграриями
19 сентября, 15:20
"В текущем году количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в летний период, в Тверской области составило порядка 98 тысяч человек — это более чем на треть выше показателей 2024 года", — приводит пресс-служба слова главы региона.
Отдельно отмечен двукратный рост количества детей, совмещавших отдых и общественно полезный труд в лагерях труда и отдыха, организованных во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. В таком формате летней занятости поучаствовало более 10 тысяч ребят.
Также по поручению Рудени было увеличено количество организованно отдохнувших в каникулы детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных семей и других категорий.
Этим летом в Верхневолжье работали 993 лагеря — на 44 больше, чем в прошлом году. Помимо лагерей труда и отдыха для школьников были организованы палаточные, загородные площадки, лагеря дневного пребывания.
Кроме того, 183 ребенка из Тверской области побывали в федеральных центрах "Артек", "Орленок", "Океан" и других. В свою очередь, регион принял ребят из Донбасса и Курской области, студентов ДНР и ЛНР — участников летних школ.
В лагерях реализованы программы "Служу Отечеству", "Палитра профессий" и "По безопасным дорогам".
Так, около 35 тысяч детей приняли участие в профильных сменах "Движения первых". Порядка 20 тысяч детей и подростков изучили вопросы финансовой грамотности. Свыше 22 тысяч человек побывали с экскурсиями на предприятиях, более 10 тысяч — в походах. Около трех тысяч учащихся проявили себя на игре "Зарница".
Активный отдых организовали и для тех, кто провел лето в городе. Например, исторический парк "Россия — Моя история" подготовил 56 мероприятий, которые привлекли более 24 тысяч человек. В спортивных событиях в каникулы поучаствовали свыше 50 тысяч детей и подростков.
Говоря о задачах, Руденя подчеркнул, что при планировании работы в 2026 году необходимо расширять в муниципалитетах программы духовного и трудового воспитания детей, обеспечить внедрение современных подходов при организации летнего отдыха школьников. Губернатор поручил разработать необходимые методические рекомендации для муниципальных образований области с учетом лучших региональных практик.
Еще одно важное направление — модернизация загородных лагерей, увеличение в них количества мест размещения за счет установки современных модульных конструкций. Быстровозводимые корпуса для проживания детей в Тверской области обустроены в загородных лагерях "Спутник" Калининского округа и "Зарница" Ржевского округа. В 2026 году планируется ввести еще два таких корпуса в лагерях "Лесная сказка" и "Буревестник" Бежецкого и Калязинского округов.
К летнему сезону 2025 года в лагерях были также установлены новые спортивные объекты, сцены, беседки, модульные санитарные комнаты и душевые, проведены ремонтные работы.
Торжок - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Инновационно-промышленный парк "Торжок" создадут в Тверской области
16 сентября, 18:52
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала