В Дагестане спасатели доставили еду застрявшим в горах пастухам

МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Спасатели на вертолете доставили теплые вещи и еду для чабанов, застрявших в горах в Лакском районе Дагестана из-за снегопада, пастухи уже спускаются с перевала, сообщили в пресс-службе администрации района. Во вторник в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что шесть пастухов, вышедших на перегон 2 тысяч овец в Лакском районе, с 19 сентября не выходят на связь. По данным администрации района, после сильного снегопада чабаны с отарой овец и крупным рогатым скотом застряли вблизи перевала Лаказани. "Сегодня к ним вылетел вертолет со спасателями. Вместе с ними двое родственников застрявших чабанов. На борту теплые вещи и пропитание… По последним данным, чабаны уже спускаются вниз с перевала. МЧС доставила помощь к подножью горы", – говорится в сообщении. В ГУ МЧС уточнили, что для проведения поисково-спасательных работ привлечены специалисты Дагестанского поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8 МЧС России. По данным ведомства, пастухов нашли, они в порядке.

