В Австралии разработали экологически чистый строительный материал

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инженеры Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии разработали инновационный экологически чистый строительный материал из картона, воды и почвы, сообщает пресс-служба австралийского вуза. "Инженеры в Австралии разработали новый строительный материал, углеродный след которого составляет около четверти от углеродного следа бетона. Этот инновационный материал, называемый "утрамбованной землей в картоне", полностью состоит из картона, воды и почвы, что делает возможным его повторное использование и переработку", - говорится в сообщении университета. В австралийском вузе отмечают, что новая разработка устраняет необходимость в цементе, а ее стоимость составляет менее одной трети от стоимости бетона. Университет уточняет, что инновационный материал можно изготавливать прямо на строительной площадке, уплотняя смесь почвы и воды внутри картонной формы вручную или с помощью техники. "Используя только лишь картон, почву и воду, мы можем делать стены достаточно прочными для того, чтобы выдерживать малоэтажные здания. Эта инновация может произвести революцию в области проектирования и строительства зданий", - сказал ведущий разработчик проекта, доктор Ма Цзямин из Мельбурнского королевского технологического университета, слова которого приводит пресс-служба вуза. По словам Ма Цзямина, новшество также соответствует стремлениям мирового сообщества снизить до ноля уровень выбросов парниковых газов. Ранее правительство Австралии выразило намерение установить новый целевой показатель по сокращению выбросов парниковых газов до 62-70% к 2035 году от уровня 2005 года. Соответствующее заявление было опубликовано в середине сентября на официальном сайте премьера Австралии Энтони Альбанезе.

