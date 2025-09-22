https://ria.ru/20250922/vzyatka-2043450845.html

Мэра Владимира обвинили в получении взятки

Мэра Владимира обвинили в получении взятки - РИА Новости, 22.09.2025

Мэра Владимира обвинили в получении взятки

Арестованный в августе мэр Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса, сообщили РИА... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Арестованный в августе мэр Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами"."Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 млн рублей", - добавили в СК.Уточняется, что проведены обыски по местам жительства Наумова, изъяты деньги, украшения и автомобиль. Он заключен под стражу.Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство."Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей", - заявили в СК.Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. Арестован он был в конце августа, сообщили РИА Новости в Октябрьском райсуде Владимира.

