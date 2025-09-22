https://ria.ru/20250922/vzryv-2043574856.html

В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде прогремели взрывы

Взрыв прогремел в понедельник в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде в Днепропетровской области был слышен звук взрыва", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

