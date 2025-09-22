Семья задержанного во Владивостоке велогонщика дважды меняла адвокатов
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости, Инна Эстрина. Семья французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного по статье о нарушении государственной границы РФ, дважды меняла адвокатов, сообщила РИА Новости нынешний защитник велопутешественника Алла Кушнир.
В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ.
"Да, я уже третий защитник, семья Софиана Сехили недавно предложила взять это дело. Ранее его интересы представляли два других российских адвоката: сначала назначенный защитник, после - защитник, который заключил соглашение с самим Софианом на этапе избрания ему меры пресечения, а после защиту приняла я, после согласования всех условий с его семьей и также после посещения Софиана Сехили в СИЗО", - сообщила Кушнир.
В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.