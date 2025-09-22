https://ria.ru/20250922/vladivostok-2043425467.html

Семья задержанного во Владивостоке велогонщика дважды меняла адвокатов

Семья задержанного во Владивостоке велогонщика дважды меняла адвокатов - РИА Новости, 22.09.2025

Семья задержанного во Владивостоке велогонщика дважды меняла адвокатов

Семья французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного по статье о нарушении государственной границы РФ, дважды меняла адвокатов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:15:00+03:00

2025-09-22T03:15:00+03:00

2025-09-22T03:15:00+03:00

владивосток

россия

приморский край

софиан сехили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/37/974933761_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_745678d6b515daf983345224195b1830.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости, Инна Эстрина. Семья французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного по статье о нарушении государственной границы РФ, дважды меняла адвокатов, сообщила РИА Новости нынешний защитник велопутешественника Алла Кушнир. В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ. "Да, я уже третий защитник, семья Софиана Сехили недавно предложила взять это дело. Ранее его интересы представляли два других российских адвоката: сначала назначенный защитник, после - защитник, который заключил соглашение с самим Софианом на этапе избрания ему меры пресечения, а после защиту приняла я, после согласования всех условий с его семьей и также после посещения Софиана Сехили в СИЗО", - сообщила Кушнир. В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.

https://ria.ru/20250915/jurist-2041947314.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, россия, приморский край, софиан сехили