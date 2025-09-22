https://ria.ru/20250922/turtsiya-2043454387.html
Эрдоган и Трамп могут обсудить редкоземельные металлы, пишут СМИ
2025-09-22T09:50:00+03:00
2025-09-22T09:50:00+03:00
2025-09-22T09:52:00+03:00
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Наличие редкоземельных металлов в Турции может стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщила турецкая оппозиционная газета Sözçü со ссылкой на собственные источники, подчеркнув, что тема является приоритетной для Вашингтона в контексте снижения зависимости от китайских поставок редкоземельных минералов. Ранее Трамп заявил, что 25 сентября намерен обсудить с Эрдоганом вопросы торговли и сотрудничества в оборонной промышленности. По данным Sözçü, внимание США сосредоточено на районе Бейликова в провинции Эскишехир, где обнаружены редкоземельные элементы, применяемые в авиационной, оборонной и космической промышленности, а также в биомедицине. "На встрече Трампа и Эрдогана одним из приоритетных коммерческих вопросов станет именно добыча и использование редкоземельных элементов в Турции. Эта тема находится в центре внимания США, стремящихся снизить зависимость от китайских поставок", - подчеркнуло издание. Посол США в Анкаре Томас Баррак, выступая перед Комитетом по международным отношениям Сената, охарактеризовал турецкие запасы редкоземельных элементов, еще полностью не освоенные, как "стратегическую возможность". По информации газеты, район Бейликова в Эскишехире занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов - 694 млн тонн - уступая лишь Китаю, запасы которого составляют 800 млн тонн.
