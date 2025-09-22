https://ria.ru/20250922/turtsija-2043621874.html

Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса

Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса - РИА Новости, 22.09.2025

Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса

Расследование начато в отношении сотрудников турецкого оппозиционного телеканала TELE 1 по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T21:57:00+03:00

2025-09-22T21:57:00+03:00

2025-09-22T21:57:00+03:00

в мире

стамбул

турция

израиль

реджеп тайип эрдоган

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg

СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Расследование начато в отношении сотрудников турецкого оппозиционного телеканала TELE 1 по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила генпрокуратура Стамбула. В эфире одной из передач телеканала в минувшее воскресенье демонстрировалась строчка с вопросом "В чем разница между РТЭ (сокращение от Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и (премьером Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху?". Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил в соцсети X о начатом расследовании в отношении телеканала в связи со "сравнением нашего президента Эрдогана с устроившим геноцид Нетаньяху". "Эрдоган всегда выступает против угнетателей, поддерживая угнетенных и пострадавших, он лидер, который одним из первых призывает к справедливости. Упоминание в одном предложении имени Нетаньяху, игнорирующего права человека и убивающего детей, женщин и невинных мирных граждан в Газе, с именем нашего президента является явным неуважением к посту президента, нашему государству и дорогому народу", - заявил Тунч. Генпрокуратура Стамбула сообщила в пресс-релизе о начатом следствии в отношении руководителя эфира телеканала Мердана Янардага, ответственного директора Ихсана Демира и редактора передачи Мусы Озугурлу по статье об оскорблении президента. Янардаг уже принес извинения в прямом эфире телеканала за надпись, заявив о недопустимости сравнения Эрдогана с израильским премьером, и отметил, что телеканал прекратил трудовые отношения с сотрудниками, отвечавшими за подготовку эфира. По его словам, надпись транслировалась в течение одной минуты и не была согласована с руководством канала.

https://ria.ru/20250330/zhurnalist-2008205248.html

стамбул

турция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф