Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса - РИА Новости, 22.09.2025
21:57 22.09.2025
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса
в мире
стамбул
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
генеральная прокуратура рф
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Расследование начато в отношении сотрудников турецкого оппозиционного телеканала TELE 1 по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила генпрокуратура Стамбула. В эфире одной из передач телеканала в минувшее воскресенье демонстрировалась строчка с вопросом "В чем разница между РТЭ (сокращение от Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и (премьером Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху?". Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил в соцсети X о начатом расследовании в отношении телеканала в связи со "сравнением нашего президента Эрдогана с устроившим геноцид Нетаньяху". "Эрдоган всегда выступает против угнетателей, поддерживая угнетенных и пострадавших, он лидер, который одним из первых призывает к справедливости. Упоминание в одном предложении имени Нетаньяху, игнорирующего права человека и убивающего детей, женщин и невинных мирных граждан в Газе, с именем нашего президента является явным неуважением к посту президента, нашему государству и дорогому народу", - заявил Тунч. Генпрокуратура Стамбула сообщила в пресс-релизе о начатом следствии в отношении руководителя эфира телеканала Мердана Янардага, ответственного директора Ихсана Демира и редактора передачи Мусы Озугурлу по статье об оскорблении президента. Янардаг уже принес извинения в прямом эфире телеканала за надпись, заявив о недопустимости сравнения Эрдогана с израильским премьером, и отметил, что телеканал прекратил трудовые отношения с сотрудниками, отвечавшими за подготовку эфира. По его словам, надпись транслировалась в течение одной минуты и не была согласована с руководством канала.
в мире, стамбул, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф
В мире, Стамбул, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная прокуратура РФ
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса

Турецкое ТВ попало под следствие за вопрос о разнице между Эрдоганом и Нетаньяху

Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Расследование начато в отношении сотрудников турецкого оппозиционного телеканала TELE 1 по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила генпрокуратура Стамбула.
В эфире одной из передач телеканала в минувшее воскресенье демонстрировалась строчка с вопросом "В чем разница между РТЭ (сокращение от Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и (премьером Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху?".
Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил в соцсети X о начатом расследовании в отношении телеканала в связи со "сравнением нашего президента Эрдогана с устроившим геноцид Нетаньяху".
"Эрдоган всегда выступает против угнетателей, поддерживая угнетенных и пострадавших, он лидер, который одним из первых призывает к справедливости. Упоминание в одном предложении имени Нетаньяху, игнорирующего права человека и убивающего детей, женщин и невинных мирных граждан в Газе, с именем нашего президента является явным неуважением к посту президента, нашему государству и дорогому народу", - заявил Тунч.
Генпрокуратура Стамбула сообщила в пресс-релизе о начатом следствии в отношении руководителя эфира телеканала Мердана Янардага, ответственного директора Ихсана Демира и редактора передачи Мусы Озугурлу по статье об оскорблении президента.
Янардаг уже принес извинения в прямом эфире телеканала за надпись, заявив о недопустимости сравнения Эрдогана с израильским премьером, и отметил, что телеканал прекратил трудовые отношения с сотрудниками, отвечавшими за подготовку эфира. По его словам, надпись транслировалась в течение одной минуты и не была согласована с руководством канала.
В миреСтамбулТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная прокуратура РФ
 
 
