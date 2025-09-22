https://ria.ru/20250922/turtsija-2043621874.html
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса - РИА Новости, 22.09.2025
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса
Расследование начато в отношении сотрудников турецкого оппозиционного телеканала TELE 1 по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 22.09.2025
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Расследование начато в отношении сотрудников турецкого оппозиционного телеканала TELE 1 по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила генпрокуратура Стамбула. В эфире одной из передач телеканала в минувшее воскресенье демонстрировалась строчка с вопросом "В чем разница между РТЭ (сокращение от Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и (премьером Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху?". Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил в соцсети X о начатом расследовании в отношении телеканала в связи со "сравнением нашего президента Эрдогана с устроившим геноцид Нетаньяху". "Эрдоган всегда выступает против угнетателей, поддерживая угнетенных и пострадавших, он лидер, который одним из первых призывает к справедливости. Упоминание в одном предложении имени Нетаньяху, игнорирующего права человека и убивающего детей, женщин и невинных мирных граждан в Газе, с именем нашего президента является явным неуважением к посту президента, нашему государству и дорогому народу", - заявил Тунч. Генпрокуратура Стамбула сообщила в пресс-релизе о начатом следствии в отношении руководителя эфира телеканала Мердана Янардага, ответственного директора Ихсана Демира и редактора передачи Мусы Озугурлу по статье об оскорблении президента. Янардаг уже принес извинения в прямом эфире телеканала за надпись, заявив о недопустимости сравнения Эрдогана с израильским премьером, и отметил, что телеканал прекратил трудовые отношения с сотрудниками, отвечавшими за подготовку эфира. По его словам, надпись транслировалась в течение одной минуты и не была согласована с руководством канала.
Турецкий телеканал попал под следствие из-за неудачного вопроса
Турецкое ТВ попало под следствие за вопрос о разнице между Эрдоганом и Нетаньяху
