В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе безвизового режима - РИА Новости, 22.09.2025
08:56 22.09.2025
В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе безвизового режима
В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе безвизового режима
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
турция
украина
анкара (провинция)
В Турции обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе безвизового режима

АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Европейский союз демонстрирует "двойные стандарты" в вопросе безвизового режима, предоставляя Украине послабления и при этом не выполняя собственные обязательства перед Турцией, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на заявление юриста Селима Сарыибрагимоглу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом для либерализации визового режима, и продолжает работу по оставшимся шести пунктам. Однако, по его словам, реального прогресса в вопросе отмены виз для граждан Турции достигнуто не было.
Сарыибрагимоглу подчеркнул, что, несмотря на обещания ЕС, процесс либерализации остается заблокированным. "В то же время, отметил он, в отношении Украины, получившей статус кандидата на вступление в ЕС, были определены лишь семь условий, из которых выполнены четыре, однако переговорный процесс не был остановлен", - говорится в материале газеты.
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о применении Брюсселем политики "двойных стандартов".
Кроме того, юрист указал, что ЕС ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом государств, не являющихся кандидатами на вступление в союз. В то время как Турция, поддерживающая партнерские отношения с Европой на протяжении более шести десятилетий, до сих пор лишена данного права, что, по его словам, подрывает доверие к европейским обязательствам.
"Такая ситуация наглядно демонстрирует, что обязательства в сфере безвизового режима не исполняются", - заявил Сарыибрагимоглу.
Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (тогда - Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987-м. Переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 переговорных глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости Анкара и Брюссель могут разойтись по своим политическим траекториям.
