Трамп назвал возможных покупателей TikTok

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ряд бизнесменов, в том числе американский медиамагнат Руперт Мердок, его сын Лахленд, основатель Dell Technologies Майкл Делл, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон могут стать покупателями соцсети TikTok в США, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по TikTok, что администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни. "Это очень известные люди. Ларри Эллисон - один из них, он участвует... Майкл Делл тоже принимает участие... Лахленд Мердок... Руперт (Мердок - ред.), вероятно, будут в группе (покупателей соцсети - ред.)", - заявил Трамп, обсуждая продажу соцсети американским инвесторам. Политик назвал бизнесменов патриотами, которые "справятся с задачей". Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз, последний раз – до 16 декабря 2025 года. В пятницу Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.

