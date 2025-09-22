Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку
Daily Mail: Трамп на панихиде по Кирку предложил Маску исправить ситуацию
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен —РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснила, что именно президент США Дональд Трамп сказал американскому предпринимателю Илону Маску при встрече на спортивной арене State Farm в Аризоне, где проходила панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, пишет британская газета Daily Mail.
"Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться", — говорится в публикации издания.
Как пишет газета, после того, как к разговору присоединился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Трамп заявил: "Давай попробуем найти способ наладить ситуацию".
"Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: "Я скучал по тебе", — отмечает издание.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР
Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию
3 сентября, 23:29