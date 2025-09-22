Рейтинг@Mail.ru
Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку
02:48 22.09.2025 (обновлено: 05:56 22.09.2025)
Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку
МОСКВА, 22 сен —РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснила, что именно президент США Дональд Трамп сказал американскому предпринимателю Илону Маску при встрече на спортивной арене State Farm в Аризоне, где проходила панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, пишет британская газета Daily Mail. Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали друг другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. "Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться", — говорится в публикации издания. Как пишет газета, после того, как к разговору присоединился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Трамп заявил: "Давай попробуем найти способ наладить ситуацию". "Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: "Я скучал по тебе", — отмечает издание. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР
Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку

МОСКВА, 22 сен —РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснила, что именно президент США Дональд Трамп сказал американскому предпринимателю Илону Маску при встрече на спортивной арене State Farm в Аризоне, где проходила панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, пишет британская газета Daily Mail.
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали друг другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США.
"Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться", — говорится в публикации издания.
Как пишет газета, после того, как к разговору присоединился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Трамп заявил: "Давай попробуем найти способ наладить ситуацию".
"Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: "Я скучал по тебе", — отмечает издание.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР
