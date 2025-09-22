Рейтинг@Mail.ru
Токаев обсудил с главой Chevron поставки углеводородов на мировой рынок - РИА Новости, 22.09.2025
17:57 22.09.2025
Токаев обсудил с главой Chevron поставки углеводородов на мировой рынок
в мире
казахстан
нью-йорк (город)
касым-жомарт токаев
chevron
оон
АСТАНА, 22 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил маршруты поставок углеводородов на мировые рынки с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой корпорации Chevron... Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору", - говорится в сообщении. В пресс-службе Токаева добавили, что президент отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие Казахстана, за годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 миллиардов долларов. Сообщается, что в настоящее время около 25% общих объёмов добычи Chevron приходится на Казахстан. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
казахстан
нью-йорк (город)
© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 22 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил маршруты поставок углеводородов на мировые рынки с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
"Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой корпорации Chevron... Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что президент отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие Казахстана, за годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 миллиардов долларов. Сообщается, что в настоящее время около 25% общих объёмов добычи Chevron приходится на Казахстан.
Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
17 сентября, 05:04
 
