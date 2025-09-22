https://ria.ru/20250922/tokaev--2043584446.html

Токаев обсудил с главой Chevron поставки углеводородов на мировой рынок

АСТАНА, 22 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил маршруты поставок углеводородов на мировые рынки с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. "Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой корпорации Chevron... Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору", - говорится в сообщении. В пресс-службе Токаева добавили, что президент отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие Казахстана, за годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 миллиардов долларов. Сообщается, что в настоящее время около 25% общих объёмов добычи Chevron приходится на Казахстан. Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Ожидается, что он выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.

