https://ria.ru/20250922/taliby-2043463269.html

Эксперт оценил возможность передачи США авиабазы Баграм

Эксперт оценил возможность передачи США авиабазы Баграм - РИА Новости, 22.09.2025

Эксперт оценил возможность передачи США авиабазы Баграм

Правящее в Афганистане движение "Талибан" может в будущем согласиться передать США авиабазу "Баграм", но при выполнении Вашингтоном определённых условий, в том... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T10:40:00+03:00

2025-09-22T10:40:00+03:00

2025-09-22T10:45:00+03:00

в мире

афганистан

сша

кабул (город)

дональд трамп

андрей кортунов

талибан

международный дискуссионный клуб "валдай"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741563702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9499bec05b9c37a18a83759d256b65be.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан" может в будущем согласиться передать США авиабазу "Баграм", но при выполнении Вашингтоном определённых условий, в том числе военных и экономических, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. США использовали эту базу на протяжении почти двадцати лет - с осени 2001 года до августа 2021 года, когда талибы в Афганистане во второй раз пришли к власти. Пока официальная позиция Кабула состоит в том, что никаких иностранных войск на территории страны быть не должно, но она может быть пересмотрена, считает эксперт. "Скорее всего, речь не будет идти просто о том, что США вернули себе военную базу или даже военную инфраструктуру в полном объёме. Тут талибы будут наставить на каких-то других условиях возвращения американцев – совместное использование, доступ к какой-то частим военной инфраструктуры. То есть они должны показать, что они не возвращаются к тому, от чего ушли. Ясно, что им (талибам - ред.) нужно продемонстрировать свое отличие от режима (свергнутого президента Афганистана Ашрафа) Гани, от того проамериканского правительства, которое они свергли", - сказал собеседник агентства. Если у афганского общества сложится впечатление, что талибы начинают слишком сближаться с США, то не исключено, что еще более фундаментальные силы попытаются потеснить "Талибан" на политической сцене страны, указал Кортунов. "Поэтому здесь талибы скорее всего оформят всё каким-то таким образом, чтобы показать, что условия другие. В Кабуле ждут от Трампа восстановления программ помощи, решения вопросов с замороженными активами, пересмотра статуса "Талибана" как террористической организации. Для "Талибана" очень важно восстановить в полном объёме свою легитимность как новых властей в Кабуле. В США они подвергаются жесткой критике и их считают не репрезентативным правительством. У талибов есть свой набор пожеланий, просто так дать американцам вернуться на базу, не получив ничего взамен, - на это они едва ли пойдут", - резюмировал эксперт. Что касается США, то получение этой базы будет означать приобретение дополнительного рычага воздействия на соседний Иран, для администрации Трампа этот вопрос сейчас один из приоритетных, указал он. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. Он также пригрозил стране плохими последствиями в случае отказа сделать это. Wall Street Journal уточняет со ссылкой на неназванного американского чиновника, что в рамках переговоров на базе могут быть размещены пилотируемые военные самолеты или беспилотники. Однако чиновник подчеркнул, что обсуждения находятся пока на ранней стадии. Неназванный американский чиновник добавил, что переговоры с "Талибаном", которые возглавляет специальный посланник по вопросам заложников Адам Бёлер, также включают обсуждение потенциального обмена заключенными, возможной экономической сделки и вопросов безопасности. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20250922/ssha-2043459796.html

https://ria.ru/20250921/tramp-2043273554.html

https://ria.ru/20250919/afganistan-2042905249.html

афганистан

сша

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, сша, кабул (город), дональд трамп, андрей кортунов, талибан, международный дискуссионный клуб "валдай", российский совет по международным делам